2022/08/18 | 13:02 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. "وزير القائد" يهاجم الحاضرين في جلسة "الحوار الوطني" التي دعا لها الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/18 | 13:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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