شاهد بالفيديو.. زاخو .. توافد السياح من وسط وجنوب العراق على منتجع كوفكه السياحي

2022/08/18 | 13:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wik3Vwcq7DU

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