2022/08/18 | 13:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التيار الصدري ينتقد مخرجات اجتماع الحوار الوطني.

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