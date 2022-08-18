نادي الدفاع الجوي.. طموح كبير وإنجاز يلفت الأنظار

2022/08/18 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار استطاع نادي الدفاع الجوي خلال فترة قصيرة أن يحجز مكانه بين كبار الأندية الرياضية من خلال ما حققه من إنجاز في المسابقات والبطولات والفعاليات الرسمية.وقال قائد الدفاع الجوي رئيس الهيأة الادارية للنادي، الفريق الركن معن زيد ابراهيم السعدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" إدارة النادي بدأت العمل وفق خطة مرسومة ومحددة الأهداف لكل مفصل ومرحلة وتمكنا من تحقيق الإنجاز الأول وهو الصعود الى مصاف الدرجة الممتازة من دوري كرة السلة"، مبيناً، أن " طموح النادي لا يتوقف عند حدود معينة والخطة المستقبلية هي الصعود الى دوري الكرة الممتاز بالإضافة الى المنافسة باللاعب الأخرى سواء الفردية او الجماعية".واضاف السعدي، أن" نادي الدفاع الجوي شكل حديثاً ولم يكمل العام الاول لكنه اثبت حضوره واحقيته بأن يكون منافساً بين الأندية الكبيرة"، لافتاً الى أن" النادي يعمل بجد لإعادة تاريخه الكبير وحجز مكانه في الساحة الرياضية العراقية، وهذا ما تحقق بفترة قصيرة ".وتابع السعدي، أن" النادي ينشط بالكثير من الألعاب منها الدرجات الهوائية والقوس والسهم والسباق النهري والملاكمة والمصارعة والجودو والسلة والطائرة والكثير من الالعاب الاخرى، ولكن التركيز في الوقت الحالي ينصب على الالعاب الأساسية ؛ لأن الجمهور العراقي يميل الى لعبة كرة القدم والسلة والطائرة ".وواصل السعدي أن" ما وصل إليه النادي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي أولته وزارة الدفاع ووزارة الشباب ورئيس اركان الجيش للهيئة الادارية التي تسعى بجد لرفع اسم النادي ونقل صورة رائعة عن الرياضة في العراق".

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