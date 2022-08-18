“تيك توك” يسبق منصات التواصل بميزة جديدة

2022/08/18 | 13:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق تطبيق “تيك توك” خاصية جديدة تمكن المستخدم من تحويل النصوص المكتوبة إلى صور، وبالتالي استخدامها كخلفية لتصوير مقاطع الفيديو.

والميزة الجديدة تسمى “AI GeenScreen”، إذ تمكن المستخدم من تصميم أي صورة تعبر عن أي موضوع ينوي مناقشته خلال الفيديو الذي سيبثه.

وتعتبر هذه الميزة بدائية إذا ما قورنت بالأنظمة المتخصصة في تحويل النصوص إلى صور، حيث يتم تصميم صور بسيطة يغلب عليها الطابع الفني أكثر من الواقعي.

وقد تكون محدودية قدرات الميزة الجديدة أمرا مقصودا، لأن تقديم صور أكثر واقعية سيتطلب معالجة حاسوبية ضخمة.

وقال خبير الإعلام الرقمي المحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة فادي رمزي، إن “تيك توك يعتبر المنصة الاجتماعية الأولى التي قدم تلك الميزة لمستخدميها، في الوقت الذي لا تزال المحركات الذكية لصناعة الصور من النصوص جديدة نسبيا”.

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