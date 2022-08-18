رقم قياسي جديد في دبي يحقّقه غواص.. نزل إلى قاع أعمق حوض بالعالم ثم صعد إلى سطحه بأقل من دقيقة

2022/08/18 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبلغ عمق "ديب دايف دبي" في الإمارات العربية المتحدة، 60 مترًا، وهو أعمق حوض غوص في العالم.قد يتردّد البعض بالغوص بمياهه حتى مع استخدام معدّات الغوص، فما بالك بالغوص وصولاً إلى القاع مُعتمدًا على رئتيك؟ هذا ما فعله الغواص أليكسي مولتشانوف.

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