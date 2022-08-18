2022/08/18 | 13:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انتقد ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، الخميس، 18 آب، 2022، عدم دعوته لاجتماع القوى...

ظهرت المقالة ائتلاف الوطنية ينتقد عدم دعوته لاجتماع القوى السياسية: نحن أول الداعين للحوار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية ينتقد عدم دعوته لاجتماع القوى السياسية: نحن أول الداعين للحوار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية ينتقد عدم دعوته لاجتماع القوى السياسية: نحن أول الداعين للحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).