في كربلاء .. العتبة الحسينية تطلق النسخة الثالثة من الدورة التطويرية لطلبة مشروع التحفيظ القرآني الوطني

2022/08/18 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت دار القرآن الكريم في العتبة

الحسينية المقدسة الدورة التطويرية

لطلبة مشروع التحفيظ القرآني الوطني

الذي ترعاه الدار بنسختها الثالثة في

مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه

السلام للزائرين في كربلاء, وذ

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