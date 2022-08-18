تيار الصدر ينتقد مخرجات اجتماع القوى العراقية وعمار الحكيم يزور السعودية

2022/08/18 | 13:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى قيادي بالتيار الصدري أن اجتماع الأمس أسفر عن نقاط غير مهمة وزاد من غضب الشعب، وأكد الكاظمي اتفاق قادة القوى السياسية على ضرورة دعوة التيار الصدري للانخراط بالحوار، بينما وصل عمار الحكيم للسعودية.

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