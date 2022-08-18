دولة القانون: لا جدوى من الحوار الوطني سوى اضافة الكاظمي وبلاسخارت

2022/08/18 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، اليوم الخميس، عدم وجود جدوى من الحوار الوطني سوى اضافة الكاظمي وبلاسخارت للمطالبة بضرورة الجلوس على طاولة الحوار.وقال الحيدري: إن “الاطار التنسيقي وباقي الاطراف السياسية يشددون على ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار … Readmore

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