2022/08/18 | 13:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xI7mlpzA3yM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحاكم العراقية تسجل 5000 حالة طلاق لشهر تموز الماضي | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحاكم العراقية تسجل 5000 حالة طلاق لشهر تموز الماضي | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).