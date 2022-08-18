المغرب يسيطر على حريق غابات ضخم.. و73 ضحية في الجزائر

2022/08/18 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد كل من المغرب والجزائر حرائق غابات في مناطق مختلفة أدت إلى إحداث أضرار كبيرة في الثروة الحراجية وسقوط عدد من الضحايا، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية متعددة.

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