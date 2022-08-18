دراسة جديدة تؤكد كورونا تزيد من خطر الاصابة بكورونا

2022/08/18 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقد أننا في الحاجة إلى توخي الحذر في تفسير الزيادات الصغيرة المبلغ عنها.

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