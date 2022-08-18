ماء بارد ووجبات ساخنة: بغداد أمام اعتصامين بمطالب متباينة وبتمويل متنوع

2022/08/18 | 14:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة تعدّ الطعام في إحدى خيم اعتصام التيار الصدري في محيط البرلمان العراق في بغداد بتاريخ 16 آب/أغسطس 2022 © ا ف ب أحمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – رغم اختلاف المطالب بين اعتصامي التيار الصدري والإطار التنسيقي، تتشابه يوميات المعتصمين قرب المنطقة الخضراء في بغداد وداخلها: خيم ملونة وقدور كبيرة من الأرزّ […]

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