مقرب منه يكشف لـ”ايرث نيوز” سبب زيارة الحكيم الى السعودية

2022/08/18 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مقرب من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، عن السبب الرئيسي لزيارته الى المملكة العربية السعودية.وقال المقرب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة ايرث نيوز، ان “الهدف الرئيس من زيارة الحكيم إلى السعودية هو لقاء الوجهاء والأهالي الشيعة في الإحساء والقطيف للمساهمة في رفع الحيف والتضييق الكبير عليهم من قبل […]

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