هيئة الاستثمار تعلن قرب وضع حجر الاساس لاكبر مجمع تجاري في العراق

2022/08/18 | 14:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الخميس، عن قرب وضع حجر الاساس لاكبر مجمع تجاري في العراق، فيما توعدت بعقوبات رادعة للمخالفين الساكنين في بسماية.

وقال مدير العلاقات والاعلام حيدر حمادة في بيان صدر خلال زيارته لموقع العمل ان "هيئة الاستثمار الوطنية وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الهيئة سها داود نجار التي ستضع حجر الاساس خلال الايام القليلة المقبلة، تعمل على توفير متطلبات السكن العصري في مدينة بسماية من خلال استقطاب الشركات العالمية لاقامة المشاريع الخدمية والتجارية فيها وفق احدث المواصفات القياسية وتوفير متطلبات اهالي بسماية".

وشدد "على ضرورة استيعاب جميع طلبات الساكنين والسعي لايجاد الحلول الناجعة لها"، مشيرا الى ان "الطلبات التي تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية قامت الهيئة بمفاتحة تلك المؤسسات بشأنها ومحاولة حلها وستتابعها باستمرار".

وتابع ان "الهيئة ستتابع متطلبات المدينة والساكنين فيها وتسعى لتطوير المدينة والحفاظ على وضعها نتيجة التوسع الكبير الذي ستشهده المدينة خلال المدة المقبلة".

اما بخصوص المخالفات التي يرتكبها بعض الساكنين بحق المرافق الخدمية للمدينة، فبين حمادة ان "الهيئة لن تسمح لاي شخص ان يعكر صفو الحياة في المدينة"، متوعدا بـ"عقوبات رادعة يفرضها القانون على كل شخص يخالف للتعليمات والقوانين وذلك من اجل المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة داخل بسماية".

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