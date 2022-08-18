إدارة بايدن تتوقف عن شراء لقاحات وعلاجات واختبارات

2022/08/18 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاستجابة لـ"كوفيد-19" في البيت الأبيض الدكتور، أشيش جها، الثلاثاء، إنّ إدارة بايدن تخطط لكيفية تجاوز مرحلة الجائحة، وتتوقف عن شراء اللقاحات والعلاجات والاختبارات في وقت مبكر من هذا الخريف..ماذا في التفاصيل؟

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