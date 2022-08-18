2022/08/18 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ggfLG8LgOSY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أغرب غرامة في العراق .. غرامة على النية؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أغرب غرامة في العراق .. غرامة على النية؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).