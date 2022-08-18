2022/08/18 | 14:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XeAY03zi9tk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فعاليات افتتاح اكبر مهرجان صحي على مستوى العراق في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فعاليات افتتاح اكبر مهرجان صحي على مستوى العراق في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).