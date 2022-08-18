2022/08/18 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس ،قرب وضع حجر الاساس للمجمع التجاري للعلامة التجارية الفرنسية الشهيرة (كارفور) في مدينة بسماية ، ويعد الاكبر في العراق من حيث المساحة وهو جزء من مول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الاستثمار تضع حجر الأساس لأكبر مجمع تجاري في بسماية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تضع حجر الأساس لأكبر مجمع تجاري في بسماية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تضع حجر الأساس لأكبر مجمع تجاري في بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).