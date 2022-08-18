2022/08/18 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الخميس ، اصابة اثنين من عناصر الحشد بانفجار عبوة ناسفة شرق طوز خورماتو.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان”أثنين من قوات الحشد اصيبا بانفجار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة عنصرين من الحشد بانفجار عبوة ناسفة شرق طوز خورماتو المركز الخبري الوطني.

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