الاتحاد العراقي يحدد موعد افتتاح ملعب الميناء رسميا

2022/08/18 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد افتتاح ملعب الميناء بمحافظة البصرة رسميا.وقال مدير المكتب الاعلامي للاتحاد يوسف فعل لـ (بغداد اليوم)، إن "ملعب نادي الميناء سيكون افتتاحه بعد شهر من الان ليكون معترك مباراة السوبر بين بطل الدوري الممتاز الشرطة وبطل كأس العراق الكرخ".واضاف، أن "قرار الاتحاد بشان مباراة السوبر وجعلها في ملعب الميناء هي لإعطاء أهمية للملعب واحتضانه أولى المباريات على أرضه وهي مباراة رسمية"، مبيناً أن "الهدف الثاني هو توجيه أنظار الرأي العام للمباراة كمباراة سوبر وإيضاح جهوزية الملعب والبصرة لاحتضان بطولة كأس الخليج العام المقبل".واوضح مدير المكتب الإعلامي للاتحاد، ان "البصرة جاهزة لاقامة البطولات ومنها بطولة الخليج وعليه لاتغيير بالدولة المستضيفة".

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