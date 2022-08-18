عمليات بغداد تنوه لتفجير مخلفات حربية مسيطر عليه شمالي العاصمة

2022/08/18 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنويها بشأن تفجير مسيطر عليه شمالي العاصمة.

وأفاد بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "سيقوم الجهد الهندسي في الفرقة السادسة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس الموافق 18 آب 2022 بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية."

وأضاف البيان أن "الموقع المخصص لهذا الغرض ضمن منطقة "خط اللاين" شمالي بغداد، لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".

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