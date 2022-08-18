«تيك توك» تهز عرش محرك البحث العملاق

2022/08/18 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن كان محرك البحث على الإنترنت هو غوغل فقط، والذي ألفه الجيل «زد»، أشار النائب الأول لرئيس غوغل برابهاكار راغافان، الذي يدير مؤسسة المعرفة والمعلومات إلى أن المستخدمين الأصغر سناً يستخدمون إنستغرام وتيك توك بدلاً منه.وقال: «علمنا مراراً وتكراراً أن مستخدمي الإنترنت من الأجيال الجديدة ليس لديهم التوقعات والعقلية التي اعتدنا عليها وأن أسئلة البحث التي يطرحونها مختلفة تماماً»، وأضاف أن نحو 40% من الشباب يستخدمون تيك توك أو إنستغرام بدلاً من غوغل.وفي الوقت الحالي لا ينبغي أن يشكل هذا مخاوف على غوغل التي لديها نحو 87% من سوق محركات البحث، لكن النموذج القديم المتبع فيها لكتابة الصيغة قد يكون في خطر، ووضح راغافان هذا قائلاً إن الصوت يشكل 30% من الأسئلة التي يتم طرحها، وخاصة من قبل المستخدمين الشباب.ولا تعد فكرة استخدام «تيك توك» كمحرك فكرة جديدة لأن شركة «أندرسن هورويتز» رأى منذ عام 2019 إمكاناته كمحرك بحث، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستخدم مقاطع فيديو قصيرة كإعلانات من الجيل التالي.أما العلامات التجارية فأصبح عليها إثبات وجودها على هذه المنصة أو ستكون مجهولة لكثير من الفئات الشبابية.(وكالات)

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