مارسيلو يقترب من إعتزال كرة القدم

2022/08/18 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبواب ريال مدريد، ستكون مفتوحة دائما نجمه البرازيلي مارسيلو.

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