اسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة

2022/08/18 | 15:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ 3ر1% إلى 88ر94 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت … Readmore

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