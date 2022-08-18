الجيش الروسي يؤكد أنه لم ينشر “أسلحة ثقيلة” في محطة زابوريجيا النووية

2022/08/18 | 15:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن قواتها لا تنشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، متهمة كييف بالتحضير “لاستفزاز” في المحطة.وقالت الوزارة في بيان “القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء على أراضي المحطة أو في … Readmore

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