الهيئة الوطنية للاستثمار تعلن قرب وضع حجر الاساس لاكبر مجمع تجاري (كارفور) في العراق على ارض مدينة بسماية

2022/08/18 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار قرب وضع حجر الاساس للمجمع التجاري للعلامة التجارية الفرنسية الشهيرة (كارفور) في مدينة بسماية ، ويعد الاكبر في العراق من حيث المساحة وهو جزء من مول سيبنى من قبل احدى الشركات الاستثمارية الدولية بمساحة بناء تتجاوز ال١٢٠ الف متر مربع .

وقال مدير العلاقات والاعلام حيدر حمادة اثناء زيارته لموقع العمل ان هيئة الاستثمار الوطنية وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الهيئة سها داود نجار التي ستضع حجر الاساس خلال الايام القليلة المقبلة تعمل على توفير متطلبات السكن العصري في مدينة بسماية من خلال استقطاب الشركات العالمية لاقامة المشاريع الخدمية والتجارية فيها وفق احدث المواصفات القياسية وتوفير متطلبات اهالي بسماية .

وعلى هامش زيارته للمدينة تفقد المدير العام مكتب متابعة شؤون مدينة بسماية وعقد اجتماعا مع منتسبيها وشدد خلال الاجتماع على ضرورة استيعاب جميع طلبات الساكنين والسعي لايجاد الحلول الناجعة لها ، مشيرا الى ان الطلبات التي تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية قامت الهيئة بمفاتحة تلك المؤسسات بشأنها ومحاولة حلها وستتابعها باستمرار .

واضاف ان الهيئة ستتابع متطلبات المدينة والساكنين فيها وتسعى لتطوير المدينة والحفاظ على وضعها نتيجة التوسع الكبير الذي ستشهده المدينة خلال المدة المقبلة .

اما بخصوص المخالفات التي يرتكبها بعض الساكنين بحق المرافق الخدمية للمدينة ، فبين ان الهيئة لن تسمح لاي شخص ان يعكر صفو الحياة في المدينة وان هناك عقوبات رادعة يفرضها القانون على كل شخص يخالف للتعليمات والقوانين وذلك من اجل المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة داخل بسماية .

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