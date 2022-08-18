2022/08/18 | 15:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. معرض العقار والاستثمار يختتم أعمال نسخته الثالثة بمشاركة 12 دولة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1Lcby7N7QcE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. معرض العقار والاستثمار يختتم أعمال نسخته الثالثة بمشاركة 12 دولة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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