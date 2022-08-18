2022/08/18 | 15:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gxVX16KL98g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجوم جديد من التيار .. وزير الصدر يرفض مخرجات اجتماع الكاظمي والحوار | نشرة اخبار الثالثة 2022/8/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجوم جديد من التيار .. وزير الصدر يرفض مخرجات اجتماع الكاظمي والحوار | نشرة اخبار الثالثة 2022/8/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).