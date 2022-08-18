أحدهم مُنكِر للانتخابات.. تعرف على أعضاء الفريق القانوني الذي يدافع عن ترامب

2022/08/18 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي تشترك فيه ووكا فلوكا فلايم وكاردي بي وميغوس مع رئيس سابق؟ المحامي من أتلانتا درو فينلدنغ، المعروف بالقضايا الكبيرة والعملاء البارزين، والآن، يساعد فريق ترامب في مواجهة بعض الاتهامات الكبيرة - بما في ذلك التدخل في الانتخابات في جورجيا.

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