نقابة البحريين العراقيين تدعو الخارجية لوقف الاعتداءات الكويتية على البحارة (وثيقة)

2022/08/18 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةدعت نقابة البحريين العراقيين، اليوم الخميس، وزارة الخارجية للتدخل بوقف الاعتداءات الكويتية على البحارة.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن النقابة جا فيها ما ورد في ادناه:

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