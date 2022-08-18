الداخلية تنفي استقالة الوزير عثمان الغانمي

2022/08/18 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "يبدوا ان النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد لوزير الداخلية عثمان الغانمي، اغاض اعداء هذا النجاح، وأصبحوا يروجون لاخبار غير صحيحة إطلاقاً وهي (ان الوزير قدم استقالته من الحكومة الحالية)"، لافتة الى أن "هذا الموضوع لا اساس له من الصحة".

وأضافت أن "الغانمي يمارس عمله بشكل اعتيادي وان هكذا معلومات مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تحاول خلط الأوراق".

وأوضحت أن "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تحتفظ بحق الرد والإجراءات على كل من نشر او حاول الترويج لهذه الشائعات المغرضة".

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