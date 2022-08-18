حرس الحدود يحبط تسلل إيرانيين اثنين الى الاراضي العراقية (صورة)

2022/08/18 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الاولى، اليوم الخميس، عن القبض على متسللين إثنين حاولا العبور من الحدود الايرانية الى الأراضي العراقية.

وأوضحت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الايرانية من قبل مفرزة تابعة للفوج الثاني - اللواء الثالث، حيث كانا يحاولان التسلل بطريقة غير قانونية من الاراضي الايرانية الى الاراضي العراقية".

وأكدت أنه "تم أحالتهما الى الجهات المختصة".

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