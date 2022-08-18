مقاتلات روسية تخترق مجال فنلندا

2022/08/18 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت فنلندا أن هناك اشتباه بأن طائرتين روسيتين من طراز ميغ 31 اخترقتاً مجالها الجوي في منطقة خليج فنلندا صباح اليوم الخميس.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، قالت الحكومة في هلسنكي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القوات الجوية الفنلندية قامت برحلة تشغيلية لتحديد الهوية بعد الانتهاك المشتبه به للمجال الجوي.



وبدأ حرس الحدود تحقيقاً أولياً.

يأتي الحادث بعد يومين فقط من إعلان فنلندا أنها تعتزم خفض عدد التأشيرات السياحية لمواطني روسيا اعتبارا من سبتمبر (أيلول)، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو للإذاعة الفنلندية أمس الأول الثلاثاء: “سوف نخفض عدد الطلبات التي تتم الموافقة عليها إلى 10% من المستوى الحالي”.

وتحاول فنلندا، المتاخمة لروسيا والتي تسعى للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، استقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأوكرانيين.

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