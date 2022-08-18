مصر: تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

2022/08/18 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

واستقال المحافظ السابق طارق عامر بشكل غير متوقع أمس الأربعاء، وذلك قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية.

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