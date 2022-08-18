الصحة تعلن حصيلة الحمى النزفية والكوليرا

2022/08/18 | 16:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات.

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