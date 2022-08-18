توجه حكومي لإنشاء تمثال جديد للجواهري في بغداد

2022/08/18 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن خطط حكومية لتأهيل وتطوير ساحات بغداد، بينما كشفت عن مساعٍ لوضع تمثال جديد للشاعر محمد مهدي الجواهري في العاصمة.

وقال مدير دائرة الفنون العامة في الوزارة، فاخر محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة اجتمعت مع أمين بغداد عمار موسى كاظم، لبحث ملف البيوت التراثية ووضع تمثال جديد للشاعر محمد مهدي الجواهري قرب نهر دجلة".

وأضاف محمد، أن" هنالك خططاً حكومية لتعديل الساحات في بغداد"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف".

وبشأن انعدام التماثيل في المحافظات، عبَّر محمد عن "اعتقاده بأن الملف يعود إلى الحكومات المحلية في المحافظات"، مبيناً، أن "تجميل المدن والتماثيل أو الجداريات الفنية أو المسارح والمراكز الثقافية لم يأخذ حيزاً في المحافظات".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء افتتح في وقت سابق، بيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري في حي القادسية بالعاصمة بغداد، بعد تحويله إلى متحف ومركز ثقافي، تعرض فيه مقتنياته ودواوينه الشعرية وصوره، وبعض المقتنيات الأخرى.

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