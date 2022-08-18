حريق يلتهم 100 دونم من الحشائش والمروج في السليمانية (صور)

2022/08/18 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في

محافظة السليمانية، اليوم الخميس،

باندلاع حريق في مساحة 100 دونم الأراضي

في ناحية "سيتك".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حادث

الحريق واحد من تلك الظواهر التي تتك

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