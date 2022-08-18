2022/08/18 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة إيزيدية تعنى بشؤون الشباب،

في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن

قرابة 1300 شخص إيزيدي هاجروا من العراق

نحو أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة

الماضية، مبينة أن الغالبية العظمى من

المهاجرين يسكنون ال

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