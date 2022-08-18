2022/08/18 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، خلال جولته الخليجية الأخيرة إلى الإمارات وعمان والسعودية، جميع الأطراف على الالتزام بشروط الهدنة بوساطة الأمم المتحدة وتهدئة التوترات في محافظة شبوة اليمنية.وأكدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الامريكية: الولايات المتحدة لاتزال ملزمة بتعزيز السلام في اليمن المركز الخبري الوطني.

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