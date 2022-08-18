2022/08/18 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق التي تشهدها الجزائر إلى 41 حالة وفاة وعشرات المصابين.ووفقاً لوسائل إعلام محلية، أعلنت مصالح ولاية سوق أهراس على الحدود التونسية، اليوم الخميس، العثور على جثث لعائلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر إلى 41 شخصاً المركز الخبري الوطني.

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