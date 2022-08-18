الجواهري يعانق دجلة مجددا.. تمثال جديد قرب النهر

2022/08/18 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشفت وزارة الثقافة، عن مساعٍ لوضع تمثال جديد للشاعر محمد مهدي الجواهري في العاصمة بغداد.

وقال مدير دائرة الفنون العامة في الوزارة، فاخر محمد، في تصريح، إنّ "الوزارة اجتمعت مع أمين بغداد عمار موسى كاظم، لبحث ملف البيوت التراثية ووضع تمثال جديد للشاعر محمد مهدي الجواهري قرب نهر دجلة".

وأضاف محمد أنّ " هنالك خططًا حكومية لتعديل الساحات في بغداد"، مبينًا أنّ "الحكومة الحالية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف".

وبشأن انعدام التماثيل في المحافظات، عبَّر محمد عن "اعتقاده بأن الملف يعود إلى الحكومات المحلية في المحافظات"، مشيرًا إلى أنّ "تجميل المدن والتماثيل أو الجداريات الفنية أو المسارح والمراكز الثقافية لم يأخذ حيزًا في المحافظات".

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