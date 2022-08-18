هيئة الاستثمار تضع حجر الاساس

2022/08/18 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الخميس، قرب وضع حجر الأساس للمجمع التجاري للعلامة التجارية الفرنسية الشهيرة (كارفور) في مدينة بسماية في العاصمة بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم، فإن هذا المشروع "يٌعد الأكبر في العراق من حيث المساحة وهو جزء من مول سيُبنى من قبل احدى الشركات الاستثمارية الدولية بمساحة بناء تتجاوز 120 الف متر مربع".

وقال مدير العلاقات والاعلام في الهيئة حيدر حمادة أثناء زيارته لموقع العمل، ان هيئة الاستثمار الوطنية وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الهيئة سها داود نجار التي ستضع حجر الاساس خلال الايام القليلة المقبلة تعمل على توفير متطلبات السكن العصري في مدينة بسماية من خلال استقطاب الشركات العالمية لاقامة المشاريع الخدمية والتجارية فيها وفق احدث المواصفات القياسية وتوفير متطلبات أهالي بسماية .

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