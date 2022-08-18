الكهرباء تعلن موعد إنجاز الربط الخليجي وتحدد أسباب تأخر تشغيل الخط التركي

2022/08/18 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، موعد إنجاز الربط الخليجي، فيما حددت ثلاثة أسباب لتأخر تشغيل الخط التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة بشأن إكمال الربط الخليجي"، مؤكداً، أن "الجهود قائمة لاستكمال الباقي، حيث نحتاج من 12 إلى 18 شهراً".

وعن الربط التركي، أوضح موسى، أن "الربط قد اكتمل فنياً مع تركيا، و تم التوقيع على اتفاقية التشغيل النهائية للخط التركي"، موضحاً، أن "ارتفاع أسعار الطاقة والغاز وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء، أخَّر هذه الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ".

وأكد، أن "جهود الوزارة مستمرة لاستيراد الغاز من الجانب القطري، لتنويع مصادر الاستيراد".

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