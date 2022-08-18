أحداث آب.. عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه شمال العاصمة

2022/08/18 | 16:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الخميس 18 آب 2022 عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه شمال العاصمة الداخلية...

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عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه شمال العاصمة أولاً على المسلة.

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