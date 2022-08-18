إثر خلافات عائلية.. مقتل مواطن بعد تعرضه لإطلاق ناري والشرطة تلقي القبض على المتهمين

2022/08/18 | 16:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، القاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في أحد اسواق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، أن “قوة من مركز شرطة الحمزة وحال الاستخبار عن حصول حادث قتل في سوق الحمزة بواسطة مسدس على إثر نتيجة خلافات عائلية راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر ٤٣ سنة بعد تعرضه إلى الإصابة بإطلاق نار في بطنه، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة أشخاص”.

وأضافت انه “تم وعلى الفور توقيفهم من السيد قاضي التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة”.

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