الداخلية: لا صحة لإستقالة الوزير من منصبه وهو الآن يمارس عمله بشكل اعتيادي

2022/08/18 | 16:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه.

وقالت الوزارة في بيان، أن “النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد من وزير الداخلية عثمان الغانمي، أغاض أعداء هذا النجاح، وأصبحوا يروجون لأخبار غير صحيحة إطلاقاً وهي (ان الوزير قدم استقالته من الحكومة الحالية)”، مبينة ان “هذا الموضوع لا أساس له من الصحة وأن الوزير يمارس عمله بشكل اعتيادي”.

واضافت ان “هكذا معلومات مضللة نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تحاول خلط الأوراق”، موضحة ان “الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تحتفظ بحق الرد والإجراءات على كل من نشر او حاول الترويج لهذه الشائعات المغرضة”.

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