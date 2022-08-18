أسرتهما لم تطالب بجثتيهما.. تطور جديد في قضية الشقيقتين السعوديتين بأستراليا

2022/08/18 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، إن جثتي الشقيقتين السعوديتين، اللتين عثر عليهما في شقة بمدينة سيدني في يونيو، أعيدتا إلى السعودية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

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