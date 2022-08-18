وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو

2022/08/18 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث وزير الدفاع يلتقي جمعة عناد مع وزير نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال الكسندر فوبين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لاعلام وزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم) ان "نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال الكسندر فوبين زار ، وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، يوم الخميس الموافق ١٨ آب ٢٠٢٢، في مبنى السفارة العراقية في موسكو".

واضافت ان "اللقاء جاء على هامش زيارته الى جمهورية روسيا الاتحادية لحضور مؤتمر الأمن الدولي العاشر."، مبينة ان "الطرفين تبادلا خلال اللقاء جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

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